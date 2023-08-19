محافظ بني سويف يعلن نتائج 41 زيارة مفاجئة على المصالح الحكومية

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أي أوجه للقصور الإداري، ومكافحة كافة صور الفساد الذي يعرقل جهود الدولة التنموية.

تكثيف جهود المتابعة للمنشآت والمصالح الحكومية في بني سويف

وأشار محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى أهمية تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.

توجيه 41 حملة تفتيشية خلال 15 يوم للمصالح الخدمية في بني سويف

كما أشار محافظ بني سويف إلى تلقيه تقريرًا بنتائج الحملات التفتيشية لإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، التي تضمنت توجيه 41 حملة تفتيشية مفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية والمديريات الخدمية والمشروعات التابعة للمحافظة، بجانب الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.

رصد 360 حالة غياب وترك عمل خلال 41 حملة تفتيشية في بني سويف

ورصدت تلك الحملات 360 حالة غياب وترك عمل، في حين تم فحص 7شكاوى عادية، بجانب فحص 3 شكاوى نيابية نيابة إدارية القسم الأول وتم إخطارهم بنتيجة الفحص بعد العرض على السلطة المختصة.

التحقيق في المخالفات

وقد كلف المحافظ مسؤولى التفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها، وشملت حالات غياب وترك عمل بدون سند قانوي بالمنشآت الخدمية، والعمل على تلافي كافة القصور الإداري في بعض الملفات الحيوية والخدمية، مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، وإعداد تقرير شامل بما تم من إجراءات حيال تلك المخالفات والملاحظات.