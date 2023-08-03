المنشآت السياحية: تعديل مواعيد عمل مسارح المنوعات يزيد عدد السياح

قال محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن قرار وزير السياحة والآثار رقم «254» لسنة 2023 والخاص بتعديل مواعيد فتح وتشغيل مسارح المنوعات الليلية لتكون من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 6 من صباح اليوم الثاني سيكون له أثر كبير في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المتبقية من فصل الصيف الجاري لاسيما القادمة من الدول العربية.

جذب شريحة السياح التي تعشق السهر

وأضاف لـ«الوطن»، أن العديد من شركات السياحة المنظمة لرحلات السياح العرب لمصر طالبت بضرورة مد مواعيدغلق المنشآت السياحية وذلك لجذب الشريحة من السياح التي تهوى ذلك وهي شريحة ليست بالقليلة، موضحا أن هذا القرار ستكون له تداعيات إيجابية على أعداد السياح الوافدين وعلى نسب الإيرادات المحققة.

نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية

وأشار رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن نسب إشغال المطاعم الثابتة والعائمة بالقاهرة والجيزة تقترب حاليا من حاجز الـ 100%، وهو ذات الحال بالنسبة لمطاعم الساحل الشمالي وبخاصة خلال أيام الإجازات الأسبوعية والتي يقضيها المصريون بتلك المنطقة، مشيرا إلى أن نسب إشغال مطاعم الغردقة وشرم الشيخ حاليا جيدة للغاية.