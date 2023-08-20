لطلاب الثانوية العامة.. موعد انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الثانية من التنسيق

حددت وزارة التعليم العالي، موعد انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الثانية، والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضي 15 أغسطس بحد أدنى 60% للشعبة العلمية و58% للشعبة الأدبية، وسجل بها حتى الآن أكثر من 300 ألف طالب.

موعد انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الثانية

ويستعرض التقرير إجابة علي متي تنتهي المرحلة الثانية من التنسيق، إذ جري تحديد موعد انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الثانية وهو مساء اليوم الأحد 20 أغسطس في السابعة مساء بعد أن استمرت لمدة 6 أيام بداية من الثلاثاء الماضي.

تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية بالتنسيق

وأوضحت وزارة التعليم العالي في بيان لها أنه سيجرى غلق التقديم في السابعة مساء اليوم الأحد بعد أن قامت بمد مدة التسجيل بها، ويمكن للطلاب التسجيل في الرغبات المرحلة الثانية من هنا حتى موعد انتهائها المحدد.

وأشارت إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 337 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني، على أن يجرى الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية خلال أيام بعد غلق التقديم بها، وتحديد موعد التقديم وكتابة الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة.