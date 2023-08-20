آخر فرصة لتعديل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. إليك التفاصيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن آخر فرصة لتعديل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 والتي تبقى عليها ساعات قليلة فقط قبل أن يتم إغلاق موقع التنسيق، والذي من المقرر أن يتم إغلاقه مساء اليوم الأحد، على أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية خلال فترة قليلة من إغلاق موقع التنسيق تمامًا، حيث لن يفتح مرة أخرى إلا في تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن آخر فرصة لتعديل رغبات التنسيق المرحلة الثانية 2023، وموعد إغلاق الموقع، وتوقيت إعلان النتيجة.

آخر فرصة لتعديل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023

وبحسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنّه يتاح أمام الطلاب تعديل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 بسهولة ويسر من الآن وحتى تمام الساعة 7 مساء اليوم الأحد، مع التأكد من حفظ الموقع للتعديلات التي اختارها الطالب أو الطالبة، وذلك بعدما تم إصدار قرار بمد فترة التنسيق حتى اليوم بدلًا من إغلاقها أمس السبت.

لينك تسجيل الرغبات المرحلة الثانية 2023

ويتمكن الطلاب من تعديل اختياراتهم من خلال لينك تسجيل الرغبات المرحلة الثانية 2023 من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على لينك تنسيق المرحلة الثانية 2023 من خلال الضغط هنا. اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة. تسجيل الدخول برقم الجلوس والرقم السري. يقوم الطالب بإعادة ترتيب الرغبات. الضغط على التسجيل إلكترونيًا لحفظ تعديل الرغبات. طباعة استمارة الرغبات.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

وبحسب التعليم العالي، فإنّ موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 سيكون بعد نحو 72 ساعة من إغلاق موقع التنسيق، حيث من المقرر أن يتم إعلان نتيجة التنسيق لكل كلية متضمنًا درجات الحد الأدنى للقبول بها، فضلًا عن الكليات الشاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة.