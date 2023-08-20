تواصل فعاليات مهرجان العلمين وسط حضور جماهيري كبير

رصدت شرمندة الدسوقي، مراسلة قناة dmc، أبرز فعاليات وأنشطة مهرجان العلمين الجديدة، فاليوم يشهد ختام بطولة الرالي التي انطلقت 17 أغسطس الجاري.

وأضافت «الدسوقي»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة عبر فضائية «dmc»، أن مهرجان العلمين الجديدة الذي يعد الحدث الترفيهي الأكبر بالشرق الأوسط يشهد العديد من الفعاليات المتنوعة على مستوى الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية.

عروض فنية بمهرجان العلمين

وتابعت أن مدينة العلمين شهدت بالأمس عرضا للفنانة أم كلثوم مع فرقتها الموسيقية عن طريق العرائس، ويأتي ذلك التنوع لإرضاء جميع الأذواق والأعمار المختلفة، فضلا عن 3 عروض لـ3 محافظات مختلفة تنقل التراث الشعبي المصري الأصيل من خلال محافظات مطروح وكفر الشيخ والمنيا.

إقبال جماهيري على مهرجان العلمين

وأشارت إلى أن مدينة العلمين الجديدة تشهد إقبالا جماهيرا كبير من كل محافظات مصر إلى جانب دول الوطن العربي والأوروبي، مشيرة إلى أن الأحد يعد أول يوم في الأسبوع السابع والأخير لمهرجان العلمين الجديدة، ولا تزال هناك فرصة للاستمتاع بالأسبوع الأخير لفعاليات المهرجان.