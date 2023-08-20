«الأرصاد» تحذر المصطافين من 4 ظواهر جوية تضرب المحافظات الساحلية غدا

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرات مهمة لجميع المصطافين المتوجهين إلى محافظات البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، غدا الإثنين نتيجة توقعها بحدوث 4 ظواهر جوية تبدأ بشبورة مائية واحتمالية سقوط أمطار في الصيف بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج، ونشاط الرياح وهي أمور جميعها تحتاج إلى توخي الحذر من أجل زيارة مصيفية سعيدة دون وقوع أضرار.

أول الظواهر.. شبورة مائية

برز تحذير الأرصاد الأول لمصطافي الساحل الشماليؤ من أولى الظواهر الجوية غدا وهي شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحاً تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

سقوط أمطار على محافظات البحر الأحمر

ثاني الظواهر ارتبطت بسواحل البحر الأحمر حيث متوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين تمتد خفيفة إلى رعدية أحيانا بنسبة حدوث 30% تقريبا على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ظاهرة ارتفاع الأمواج.. البحر الأحمر أخطر

وبرزت ثالث الظواهر في ارتفاع الأمواج بالتحديد على شواطئ البحر الأحمر حيث ترتفع الأمواج عليه من 1.5 إلى 2.5 متر، فيما يكون الوضع أفضل للمصطافين المتوجهين إلى الساحل الشمالي والإسكندرية ومطروح توخي الحذر من ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط بمعدل من 1 إلى 1.5 متر.

رياح شديدة.. الظاهرة الأفضل

وإن كانت الظواهر الجوية الثلاثة الماضية تؤثر بالسلب على المواطنين إلا أن الظاهرة الرابعة المتمثلة في سرعة الرياح تكون هي الأفضل كونها تلطف من الجو إذ أن سرعة الرياح تتراوح من 50 إلى 65كم/ساعة على البحر الأحمر.