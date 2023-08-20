مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل بصحراوي بني سويف

لقي سائق مصرعه، اليوم الأحد، في حادث إنقلا سيارة نقل بالطريق الصحراوي الغربي زمام محافظة بني سويف، وجرى اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف الغربي

تلقى عمليات محافظة بني سويف، إخطارًا، بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الغربي جوار محطة الوقود، حيث جرى التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص هو سائق السيارة، وجرى استدعاء سيارة الاسعاف إلى مكان الحادث.

إيداع الجثة مشرحة مستشفى سمسطا المركزي

دفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثة مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

وتبين أن المتوفي في الحادث يدعى: الحسيني شوقي أبو النجا، 60 سنة، سائق ومقيم مدينة المنصورة، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.