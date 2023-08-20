تستعد وزارة التعليم العالي لتحديد موعد إعلان تنسيق المرحلة الثانية 2023 والكليات المتاحة علمى وأدبي بعد غلق باب تنسيق المرحلة الثانية أمام طلاب الثانوية العامة مساء اليوم.

موعد إعلان تنسيق المرحلة الثانية 2023 والكليات المتاحة علمي وأدبي

ومن المقرر قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتحديد موعد إعلان تنسيق المرحلة الثانية 2023 والكليات المتاحة علمي وأدبي بنهاية الأسبوع الجاري حتى يتمكن الطلاب الناجحون في امتحانات الدور الأول من الثانوية العامة 2023، الذين سجلوا رغبات المرحلة الثانية من معرفة كلياتهم حيث تقرر إغلاق باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية مساء اليوم، على أن تبدأ اللجنة العليا للتنسيق، أعمال فرز رغبات الطلاب إلكترونيا ووضع الحدود الدنيا للقبول بالكليات المتاحة في المرحلة الثانية.

وعن موعد إعلان تنسيق المرحلة الثانية 2023 والكليات المتاحة علمي وأدبي، كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي، موعد إعلان تنسيق المرحلة الثانية 2023 والكليات المتاحة علمي وأدبي، مؤكدا أن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي 2023، ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق بعد إعلان الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، النتيجة، لافتا إلى أنه سيتم الكشف عنها بعد قرابة 72 ساعة من غلق باب تسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق.

عدد طلاب المرحلة الثانية

وأوضح رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، أن هناك 337 ألف طالب سجلوا رغبات في المرحلة الثانية للتنسيق؛ إذ تنتهي المرحلة في السابعة مساء اليوم، داعيا الطلاب إلى سرعة تسجيل الرغبات قبل غلق باب التقديم.