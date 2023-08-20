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البابا تواضروس الثاني يشارك في احتفالات العيد القومي للمجر

كتب:

مريم شريف
12:28 م | الأحد 20 أغسطس 2023
البابا تواضروس خلال الاحتفال بالعيد القومي للمجر

البابا تواضروس خلال الاحتفال بالعيد القومي للمجر

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم في احتفال العيد القومي لدولة المجر، الذي يوافق ذكرى تأسيسها على يد الملك شتيڤن الملقب بقديس المجر.

الاحتفال بالعيد القومي للمجر 

بدأ الاحتفال الذي أقيم في ساحة لاجوس كوسوث بالبرلمان المجري، في الثامنة صباحًا بحضور كاتلين نوڤاك رئيسة جمهورية المجر، وأعضاء الحكومة، وقائد قوات الدفاع المجرية، وممثلو المنظمات الحكومية والعسكرية الأخرى، وأعضاء السلك الدبلوماسي، والمئات من المهتمين شاركوا في الحفل.

وتضمن الحفل عرضًا عسكريًّا بمصاحبة الموسيقات العسكرية، كما جرى رفع العلم المجري، وأدى الضباط الجدد القسم العسكري، وألقى وزير الدفاع كريستوف سزالاي بوبروفينيزكي كلمة، تلاها كلمة رئيسة الجمهورية.

 

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