نتيجة تنسيق كلية الطب جامعة الإسكندرية 2023.. السابعة في الترتيب 

أعُلنت نتيجة تنسيق كلية الطب جامعة الإسكندرية 2023، والتي قبلت الطلاب الحاصلين على 381 فيما أعلى من شعبة علمي علوم في الثانوية العامة، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي ضمن المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2023.

وبحسب نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2023، فقد احتلت كلية الطب الترتيب السابع على مستوى كليات الطب في مختلف محافظات الجمهورية.

مصروفات كلية الطب جامعة الإسكندرية

وبلغت مصروفات كلية الطب جامعة الإسكندرية 2023 للطلاب المصريين بحسب الإعلان الرسمي على موقع الكلية كالآتي:

1- ذكور: 1570 جنيها، إناث: 1560 جنيها.

2- مصروفات المستوى الثاني:1010 جنيها.

3- مصروفات الفرقة الثالثة :630 جنيها.

4- مصروفات الفرقة الرابعة : 630 جنيها.

5- مصروفات الفرقة الخامسة :630 جنيها.

6. مصروفات الفرقة السادسة :780 جنيها.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الطب جامعة الإسكندرية

وعقب إعلان نتيجة تنسيق كلية الطب جامعة الإسكندرية 2023، يقدم الطالب المقبول بها تلك الأوراق:

1. أصل شهادة الثانوية العامة.

2. صورة بطاقة الترشيح.

3. أصل شهادة الميلاد بالعلامة المائية.

4. 6 صور شخصية.

5. صورة بطاقة الرقم القومي للطالب (الأصل للاطلاع).

6. صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

7. أصل الحافز الرياضي (إن وجد).

8. سداد الرسوم الدراسية الأساسية بوسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، وذلك من خلال بطاقة دفع خاصة بالطالب أو ولي أمره.

9. نموذج 2 جند و6 جند (للطلاب الذكور).