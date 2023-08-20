وكيل «تعليم قنا»: الالتزام بضوابط النقل لطلاب المرحلة الثانوية بين المدارس

أكدت منال عبد الوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا على وجوب الالتزام التام بالقرارات الوزارية الصادرة عن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بشأن ضوابط النقل لطلاب المرحلة الثانوية بين المدارس داخل الإدارة الواحدة أو بين الإدارات والمحافظات وبعضها.

مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسته وكيل المديرية مع مديري المرحلة الثانوية بالإدارات التعليمية التابعة في حضور احمد سليمان مدير التعليم الثانوي بالمديرية وسعيد حسن رئيس مجلس أمناء المحافظة، والمنعقد بقاعة الأزمات بالمديرية.

حالات النقل

وأكدت وكيل مديرية التربية والتعليم، مراعاة بعض الحالات في النقل بين الطلاب لاعتبارات اجتماعية ملحة وعاجلة مثل تغيير محل عمل رب الأسرة أو وفاة ولي الأمر.

وأشارت إلى تطبيق توجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا في تكثيف أعمال المتابعة للوقوف على استعدادات المدارس للعام الدراسي المقرر بدايته نهاية شهر سبتمبر.

الجدير بالذكر أن وكيل المديرية ترأست غرفة العمليات المركزية بالمديرية لامتحان الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة في يومها الثاني، ولم تتلق الغرفة من غرف العمليات الفرعية المنعقدة بدواوين الإدارات التعليمية أية شكاوى تتعلق بسير عملية الامتحان لمادتى اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية باللجان العشر المخصصة لامتحان طلاب الدور الثاني بقنا .