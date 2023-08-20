وسائل إعلام روسية: أوكرانيا تطلق مقذوفين عنقوديين على حي بـ«دونيتسك»

أطلقت القوات الأوكرانية، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، مقذوفين عنقوديين من عيار 155 ملم على «حي كييفسكي» في «دونيتسك» الواقعة جنوب شرق البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إلى بدء تدريب الأوكرانيين على تشغيل طائرات «إف 16» المقاتلة الأمريكية، مضيفا في مقابلة تلفزيونية إن الأمر سيستغرق 6 أشهر على الأقل وربما فترة أطول.

وأشار ريزنيكوف، إلى عدم معرفته كم من الوقت سيستغرق تدريب المهندسين والفنيين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ريتر: الجيش الروسي في طريقه نحو كوبيانسك شرق أوكرانيا

من جهته، أوضح ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر، أن الجيش الروسي، يحقق اختراقا فعليا وهو في طريقه نحو «كوبيانسك» شرق أوكرانيا، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على الدفاع في اتجاه خاركيف، ونتيجة لذلك قد تفقد السيطرة على «كوبيانسك» في وقت لاحق.

وأضاف ريتر، أن القوات الأوكرانية على وشك الانهيار التام، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية. وكان موقع «بيزنس انسايدر» الأمريكي، قال في وقت سابق، إن قيادة القوات الأوكرانية، قررت أملا منها في تحقيق أي إنجاز يذكر في هجوم «كييف» المضاد الزج بكافة الموارد الاحتياطية، إلى ساحة المعركة،

وفي تقرير لـ «سي إن بي سي»، قالت الشبكة الأمريكية، إن هجوم «كييف» المضاد،رغم من إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، وإرسال طائرات «إف-16»، لا يمكن أن يتغلب على الدفاعات الروسية.