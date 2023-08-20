معهد دول حوض النيل بجامعة الفيوم.. كل ما تريد معرفته عن مجالات الدراسة

يطرح آلاف طلاب الثانوية العامة الكثير من الأسئلة حول معهد دول حوض النيل بجامعة الفيوم، وأقسامه، ومجالات الدراسة الخاصة به، وتفاصيل التنسيق الخاصة به، خصوصًا أنّه أحد أبرز المراكز البحثية المتميزة المتخصصة في مشكلات وقضايا دول حوض نهر النيل عبر اقتراح الحلول المناسبة ضمن فرق عمل جماعية، ثم إجراء البحوث المشتركة لمعالجة تلك القضايا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن معهد دول حوض النيل بجامعة الفيوم، وأقسامه، ومجالات الدراسة الخاصة به، وذلك ضمن تنسيق الثانوية العامة 2023.

أقسام معهد دول حوض النيل بجامعة الفيوم

ويضم معهد دول حوض النيل بجامعة الفيوم، 5 أقسام مميزة يختار الطالب أو الطالبة بينهم ليتخصص فيه وهي:

قسم الدراسات الجغرافية. قسم الدراسات الإدارية. قسم الدراسات الاقتصادية. قسم الدراسات السياسية. قسم الدراسات الهندسية.

مجالات الدراسة بمعهد دول حوض النيل

كما تضم الكلية العديد من مجالات الدراسة المميزة والشيقة والتي تكون بنظام عدد الساعات، حيث تنقسم إلى مقرر إجبار «3 ساعات معتمدة» بالإضافة إلى مقررات اختيارية «9 ساعات معتمدة» يختار بينها الطالب تحت إشراف مرشده الأكاديمي، فيما يضم الفصل الدراسي الثاني مقرر إجباري «12 ساعة معتمدة» بالإضافة إلى مقررات اختيارية وفقًا لعنوان الدبلوم المختارة بالتنسيق مع المشرف الأكاديمي «6 ساعات معتمدة».

وتتمثل تلك البرامج في الآتي:

المياه والتربة. الجيومورفولوجيا والمناخ. السكان والموارد. القانون والسياسة. نظم المعلومات الجغرافية. دراسات النقل. إدارة المستشفيات. التنمية الزراعية.

تنسيق معهد دول حوض النيل

وفيما يخص الاستفسار والتنسيق والتقديم للالتحاق بمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل فإنّه يمكن للطلاب والطالبات التواصل مع الكلية من خلال الموقع الإلكتروني للمعهد عبر الضغط هنا، أو من خلال أي من الطرق الآتية:

تليفون رقم.. 0842154802.

فاكس.. 0842154802.

البريد الإلكتروني.. inssr@fayoum.edu.eg.