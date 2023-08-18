محافظ جنوب سيناء يشارك في اجتماع مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية

شارك اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في اجتماع مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية، والذي انعقد بمقر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية بالقاهرة.

واُفتتح الاجتماع باحتفال تكريم لمحافظ جنوب سيناء والعضو الرئيسي بمجلس أمناء الجامعة، حيث تم منح اللواء خالد فودة السيف الذهبي والمفتاح الذهبي للجامعة، تقديرا لجهوده وعرفانا لدوره في دعم الجامعة غير المحدود.

جامعة الملك سلمان الدولية تشيد بدور المحافظة

وأكدت جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية على الدور الوطني الرائع والجهد اللا محدود الذي قدمه محافظ جنوب سيناء وأجهزة المحافظة لإعداد وتجهيز مدينة شرم الشيخ لإنجاح مؤتمر المناخ كوب 27، والذي استضافته شرم الشيخ في نوفمبر الماضي.

وذكر بيان الجامعة، أنه تم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة والتي كان أبرزها مناقشة الموازنة السنوية العامة للجامعة عن العام المالي المنصرم 2022/2023، مع دراسة تحليلية ومقارنة للميزانية بالمقارنة بالسنوات الماضية وتحليل نقاط القوة ومناقشة أية ملاحظات فيها والتوصيات.

اشراك طلاب الجامعة في وضع خطة العملية التعليمية

وأوضح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه تم مناقشة عرض منظومة مراقبة وتحقيق جودة العملية التعليمية ونظام الجامعة بهدف الارتقاء بها أكثر، حيث اتفق على أهمية اشراك الطلاب في وضع التخطيط للعملية التعليمية بالجامعة وضرورة الإكثار من اللقاءات الدورية المشتركة مع أقرانهم من الجامعات الأخرى فى مصر أو من الدول الأجنبية المتعاونة جامعاتها مع جامعة الملك سليمان.

وأكد محافظ جنوب سيناء ضرورة زيادة أعداد المنح الدراسية سواء الجزئية أو الكلية لدعم طلاب جنوب سيناء وتخفيف الأعباء من على عاتق أولياء أمورهم من مواطني جنوب سيناء، واختتم الاجتماع بتوجيه مجلس الأمناء أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمحافظ جنوب سيناء على دوره الوطني وعلى ما يقدمه من دعم ومساندة لإنجاح وتميز الجامعة.