الأوبرا تبدأ التجهيزات الأولية لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

بدأ القائمون على تنظيم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في تأسيس مسرح المهرجان، ووضع التجهيزات الأخيرة للحفلات التي من المقرر أن تنطلق يوم الجمعة المقبل.

المهرجان ينطلق يوم الجمعة وسط جو احتفالي

كان فريق المهرجان تواجد عصر اليوم بقلعة صلاح الدين من أجل وضع قياسات المسرح، وترتيب المكان ووضع المقاعد المخصصة للجماهير.

المهرجان يقام على مدار 14 يوما

تضم الفعاليات التي تقام على مدار 14 يوما لعدد من الفنانين: «نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، منى بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقي، غالية بن علي، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو محمد الموجي، علي الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست، وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن، بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا، بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبدالعزيز، كورال مركز تنمية المواهب».

يذكر أن المهرجان من المقرر أن يعرض كاملا عبر قناة الحياة على الهواء مباشرة.