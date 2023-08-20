حريق هائل يلتهم مغسلة سيارات بالفيوم.. والسبب ماس كهربائي

التهم حريق هائل، مغسلة سيارات في مدينة طامية بمحافظة الفيوم، مساء اليوم الأحد، بعدما اندلعت النيران فيها بسبب حدوث ماس كهربائي مفاجئ، وسرعان ما انتشرت النيران في المغسلة بسبب وجود بعد المواد المشتعلة، فيما هرع رجال الإطفاء وسيارات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ على الفور للسيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل في مغسلة سيارات بشارع المحكمة في مدينة طامية بدائرة محافظة الفيوم.

السيطرة على النيران

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، ورجال الإطفاء، وقوات الشرطة إلى مكان اندلاع حريق بمغسلة سيارات، وجرى السيطرة على الحريق، وإخماد النيران قبل أن تمتد إلى العقارات المجاورة، وذلك دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية، أو أيّة إصابات.

تفحم محتويات المغسلة

وأسفر الحريق عن تفحم محتويات مغسلة السيارات بالكامل بسبب شدة الحريق، فيما أفاد أصحاب المغسلة في محضر الشرطة، أنّ ماس كهربائي وراء اشتعال النيران بالمغسلة وأن الحادث قضاء وقدر ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في الحريق.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال الحريق وظروفه وملابساته.