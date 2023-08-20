قائد عسكري كوري سابق: نجحنا في ردع عداء بيونج يانج خلال السنوات الماضية

قال القائد السابق للقوات الخاصة الكورية الجنوبية، الفريق تشون إنبم، إن بلاده نجحت كثيرا في ردع العداء من جانب كوريا الشمالية، خلال السنوات الماضية.

تعزيز العلاقات مع روسيا والصين

وأضاف، خلال مداخلة عبر سكايب من سول مع الإعلامية منى شكر في برنامج «العالم شرقا» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن بيونج يانج تطور قدراتها العسكرية وتعزز علاقاتها مع روسيا والصين، وما زال هناك الكثير من الخيارات لتعزيز قدراتنا الدفاعية.

ولفت إلى أن اجتماع أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية، بعيد كل البعد عن أن يكون «ناتو آسيوي جديد»، لكن الأمر الآن يفرض الحاجة إلى تعاون الدول الثلاثة، من أجل تعزيز الاستقرار والسلم في منطقة الأندوباسفيك.

وأوضح أن كوريا الشمالية، كانت دائما قلقة بشأن التدريبات المشتركة بين كوريا الجنوبية وحلفائها، وسترى هذه التدريبات تهديدا لأمنها، فكوريا الجنوبية تسعى دائما لتعزيز قدراتها الدفاعية، بينما كوريا الشمالية تسعى دائما لتطوير قدراتها الصاروخية.

روابط قوية بين كوريا وأمريكا

وشدد على أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، لديهما روابط قوية في المجال العسكري والدفاعي، ولكن هذا لم يعد كافيا مع ظهور التحديات الجديدة التي نواجهها، فهناك معاهدة دفاع مشترك، وهناك آلاف من الجنود الأمريكيين على أرض الجزيرة الكورية، وإذا تعرضت سول لهجوم فلن تقدم أمريكا الدعم المالي فقط كما يحدث مع أوكرانيا، بل ستتدخل عسكريا.