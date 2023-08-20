الإعلامية نانسي نور: العالم كله يتحدث عن نجاح مهرجان العلمين

قالت الإعلامية نانسي نور، إن العالم كله يتحدث عن نجاح مهرجان العلمين الذي تستضيف فعالياته مدينة العلمين الجديدة، مشيرةً إلى أن فعالياته لبت طلبات كل الفئات.

وأضافت نور، في تغطية خاصة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الفعاليات تنوعت ما بين الفن والرياضة والغناء وعروض مسرح الشارع وعروض الأزياء العالمية، بالإضافة إلى فعاليات مهرجان الدراما الذي سنشهد فعالياته هذا الأسبوع.

مصر قادرة على تنظيم المهرجانات الكبيرة

وتابعت الإعلامية: «مصر تعمل دوما على تنظيم مهرجانات كبيرة للغاية، ولكن مهرجان العلمين استمر لأكثر من 8 أسابيع، ومصر قدمت النسخة الأولى منه بجودة وجمال وشكل رائع، وهو ما يؤكد أنها نجحت نجاحا باهرا في تنظيمه».

تحمس كبير من الجمهور في «أرينا العلمين»

وواصلت: «الجمهور كان متحمسا في أرينا العلمين، وكانوا سعداء بحفل حكيم وحفل أنغام التي قدمت أغاني رائعة، وكان هناك تفاعلا كبيرا بينها وبين الجمهور، وحفل أنغام العالم كله تحدث عنها، وبشكل عام، الأصداء على المهرجان لا تختلف عن أنه مهرجان يليق بالدولة المصرية».