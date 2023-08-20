مواعيد الكشف الطبي للطلبة المستجدين في جامعة بني سويف.. لجميع الكليات

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، مواعيد توقيع الكشف الطبي للطلبة المستجدين في جامعة بني سويف للعام الدراسي 2023 - 2024، إذ يبدأ الكشف 3 سبتمبر المقبل، من خلال جدول زمني لجميع كليات الجامعة، موجها على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم.

مواعيد الكشف الطبي للطلبة المستجدين في جامعة بني سويف

وأعلنت الإدارة الطبية بالجامعة عن مواعيد الكشف الطبي للطلبة المستجدين للعام الدراسي 2023/2024 في جامعة بني سويف، والجدول الزمني للكشف الطبي لكافة الكليات، إذ يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن تلك المواعيد.

مواعيد الكشف الطبي للطلبة المستجدين في كليات جامعة بني سويف

ومن المقرر أن تكون مواعيد الكشف الطبي للطلبة المستجدين للعام الدراسي 2023/2024 في جامعة بني سويف، يبدأ الكشف الطبي ابتداء من يوم 3 إلى 7سبتمبر المقبل لكليات الطب البشري، والبيطري، والأسنان، والصيدلة، والهندسة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، بينما تبدأ في الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر لكليات العلوم، وعلوم الأرض، وعلوم الملاحة والفضاء، وعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة، والإعلام، والألسن، والاقتصاد والعلوم سياسية، وفي الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر لكليات التربية، ورياض أطفال، والفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية، بينما الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر لكليات التمريض، والسياحة والفنادق، والمعهد الفني للتمريض، والتكنولوجيا والتعليم، والزراعة، والخدمة الاجتماعية.

مواعيد الكشف الطبي للطلبة المستجدين في جامعة بني سويف

وتنتهي مواعيد الكشف الطبي للطلبة المستجدين في جامعة بني سويف، في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر لكليات الحقوق والتجارة والآداب، بينما الفترة ما بين 8 إلى 12أكتوبر للطلاب المتغيبين عن الموعد المحدد للكشف الطبي.

وأشارت الجامعة على ضرورة قيام الطلاب المتقدمين للكشف الطبي، إبراز إثبات الشخصية الرقم القومي، فضلاً عن استمارة الكشف الطبي عليها صورة شخصية ومختومة بختم شئون الطلبة من الكلية، قبل دخول القاعة المخصصة للكشف الطبي.