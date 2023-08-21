حبس المتهمين بإصابة أحد الأشخاص في مشاجرة بعين شمس

أمرت جهات التحقيق حبس المتهمين في مشاجرة بعين شمس وإصابة أحد الأشخاص بطلق خرطوش، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

بلاغ الواقعة

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم مصاب برش خرطوش، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول المصاب وآخر، طرف ثان 3 أشخاص بسبب حدوث مشادة كلامية بين اثنين من الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة الطرف الأول، واستخدام أحد أفراد الطرف الثاني فرد خرطوش نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

ضبط طرفي المشاجرة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة أحدهم السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق وأضاف الطرف الأول بتخلصه من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.