حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار 4 أيام في أطفيح

قررت جهات التحقيق، حبس المتهمين في قضية أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالجيزة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

التنقيب عن الآثار

تلقى قسم شرطة أطفيح بمدرية أمن الجيزة، بلاغا من أحد الأشخاص، يفيد بتضرره من جيرانه، لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، وعقب تقنين الإجراءات، انتقلت رجال المباحث لمكان البلاغ، وألقي القبض على 4 أشخاص حال حفرهم، وتبين وجود حفر داخل المطبخ على مساحة 2 متر، بحوزتهم أدوات الحفر، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية

أوضح المحامي محمود عبدالله في تصريحات لـ«الوطن»، أن «عقوبة من حفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا، أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءًا عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار، و(في هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر من والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة)، تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه».