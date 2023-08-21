6 نصائح عند شراء اللحوم الحمراء.. انتبه للون والرائحة

أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج حملة توعوية للمواطنين للتعرف على الأغذية الصالحة للاستهلاك، وغير الصالحة والتعريف بالأختام الصحيحة.

وقال الدكتور أحمد حمدي مدير إدارة الطب البيطري بمحافظة سوهاج في تصريحات لـ«الوطن» إن المديرية تستهدف توعية المواطنين خاصة مع ضبط العديد من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، في صورة نصائح وإرشادات للمواطنين قبل الشراء وبعد الشراء.

نصائح الطب البيطري لشراء اللحوم الجيدة بسوهاج

وأضاف «حمدي»، أنه على المواطنين عند شراء اللحوم خاصة بارتفاع درجات الحرارة مراعاة العديد من المواصفات يجب توافرها قبل الشراء اللحوم السليمة منها:

- التأكد من الختم الصحيح واضح وظاهر على اللحمة بلونه الطبيعي.

- مراعاة لون اللحوم أن يكون طبيعي الأحمر الوردي وليس غامق أو فاتح ولا تحتوي على اخضرار أو اصفرار.

- التأكد من رائحة اللحوم الجيدة وأن تكون مستحبة.

- درجة حرارة اللحوم طبيعية وغير مثلجة أو مبردة.

- مراقبة الأرض أسفل اللحوم هل يوجد سوائل أم لا، ونوع السوائل دماء فقط أو دماء مخلوطة بمياه، الاتحتوي اللحوم على الكثير من السوائل.

- اختيار اللحوم ذات الدهون المتماسكة واللون الطبيعي وليس الأصفر الداكن.

الابلاغ عن اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

وناشد حمدي المواطنين بسوهاج بالإبلاغ عن أي محل أو جزارة لحوم لديها لحوم غير مطابقة للمواصفات، عبر مديرية الطب البيطري بشارع 15 بمدينة سوهاج، أو عبر حماية المستهلك بمدينة ناصر بحي شرق.