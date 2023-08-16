8 نصائح من حماية المستهلك للشراء اونلاين.. «احذر التصفيات»

حذرت وحدة حماية المستهلك بمديرية تموين محافظة سوهاج، المواطنين من الشراء عبر الإنترنت «شراء الأون لاين» عبر نشرتها التوعوية للمواطنين.

وأشارت سحر حامد عجاج مدير إدارة حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج، في حديثها لـ«لوطن»، إلى عدة نصائح يجب اتباعها عند الشراء عبر الإنترنت، والتي جاءت على النحو التالي:

نصائح حماية المستهلك للشراء أونلاين

- معرفة شخصية مؤسس المتجر الإلكتروني وعنوان المتجر ورقم هاتف.

- عدم التصريح بأي معلومات مالية.

- اقرأ الوصف الذي يقدمه البائع عن المنتج قراءة دقيقة خاصة الملحوظات المكتوبة بخط صغير والمصطلحات مثل «تصفيات» وغيرها، إذ أن هناك مصطلحات قد تشير إلى أن المنتج ليس في أفضل حالاته.

- مراعاة أن المنتجات التي تحمل أسماء تجارية مشهورة بأسعار رخيصة يصعب تصديقها قد تكون منتجات مقلدة.

- قارن العروض واحسب الشحن والتسليم وراعي احتياجاتك وميزانيتك في التكلفة الإجمالية لأمر الشراء ولا ترسل مبالغ نقدية تحت أي ظرف من الظروف.

- تحقق من شروط البيع مثل سياسات استرداد أموالك وتواريخ التسليم.

- اطبع سجلات التعاملات التي تقوم بها على شبكة الإنترنت واحتفظ بها

- راجع جيدا وصف المنتج وسعره والفاتورة التي تظهر على الانترنت واحتفظ بنسخ من كل بريد الكتروني ترسله للبائع أو تستقبله منه.

وأوضحت «عجاج»، أن الإدارة تستقبل على مدار الساعة الشكاوى عبر مقر الإدارة بجوار الشريف بمدينة ناصر بمركز سوهاج وعبر تطبيق الواتس آب وموقع الإدارة الإلكتروني.