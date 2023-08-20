رئيس «بورسعيد التكنولوجية»: رؤية مصر 2030 تستهدف تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني

قال الدكتور مدحت الحادق، رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، إن رؤية مصر 2030، تستهدف تغيير نظرة المجتمع عن التعليم الفني والتكنولوجي، لافتًا إلى أنه توجد خطة جيدة من وزراة التعليم العالي لتحقيق طموح 600 ألف طالب ثانوي.

الحادق: منح طالب الجامعات التكنولوجية درجة البكالوريوس

وأضاف «الحادق» خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأحد: «الجامعات التكنولوجية تمنح الطالب بكالوريوس، بالإضافة إلى ماجستير ودكتوراه تكنولوجية، وهذا كله من خلال منظمة الجامعات التكنولوجية عبر 13 جامعة موزعة على كل إقليم في مصر».

تخصصات جامعية مختلفة

وتابع رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية: «كل جامعة لديها تخصصات مختلفة تخدم الإقليم الموجودة فيه، يعني جامعة شرق بورسعيد يوجد بها تخصص صناعة السفن ليخدم موانئ بورسعيد».