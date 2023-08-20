رابط الحصول على خدمات التحصيل الإلكتروني بجامعة المنيا

تقدم جامعة المنيا العديد من الخدمات الرقمية، مثل خدمات التحصيل الإلكتروني، وهي نظام رقمي يمكن من خلاله سداد أي رسوم والتزامات مالية لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في سهولة ويسر.

خدمات التحصيل الإلكتروني بجامعة المنيا

وقال مصدر بجامعة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن خدمات التحصيل الإلكتروني بجامعة المنيا تشمل عرض الفواتير والاستعلام عن المدفوعات والتقارير المالية المتنوعة وتنويهات الطلبات المختلفة، وتعمل تلك الخدمات على مدار 24 ساعة، ويمكن الحصول عليها من هـنـا.

وأضاف أن التحصيل الإلكتروني بجامعة المنيا مقسم عبر موقع الجامعة إلى عدة أقسام مخصصة للطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس والدراسات العليا والعاملين بالجامعة.

أقسام التحصيل الإلكتروني بجامعة المنيا

كما أن التحصيل الإلكتروني بجامعة المنيا على موقع الجامعة يضم أقسام أخرى تشمل «المطبعة، إدارة الكليات، إيرادات كافتيريات الجامعة، إدارة وسائل النقل، مركز الخدمة العامة للتخصصات النوعية، مركز الفنون والآداب، مركز السياحة والفنادق، مركز اختبارات اللغات الأجنبية، المنشآت الرياضية».

وتشمل خدمات التحصيل الإلكتروني أيضا «التعليم المدمج، فندق الجامعة، المعمل المركزي، مركز الخدمة العامة لرعاية الطفولة، مركز التجارب والبحوث الزراعية، مركز اللغات والترجمة، مركز تكنولوجيا المعلومات، مركز الخدمات الإعلامية، مركز البحوث والدراسات الأثرية، مركز التأهيل والتدريب التمريضي، الحسابات المركزية الخاصة، المعمل المركزي بكلية الزراعة».