مواعيد القطارات المتجهة من المنيا إلى القاهرة.. 15 رحلة على مدار اليوم

تنطلق، يوميا، نحو 15 رحلة قطار من محطة مدينة المنيا إلى محطة رمسيس بالقاهرة، وذلك في توقيتات مختلفة على مدار اليوم.

مواعيد القطارات من المنيا إلى القاهرة صباحا

وقال مسؤول بهيئة السكك الحديد، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الوطن»، إن مواعيد القطارات المتجهة من المنيا إلى القاهرة تبدأ من الواحدة صباحا وتستمر حتى المساء، وتشمل جميع أنواع القطارات، ومواعيدها كالتالي:

- قطار رقم 2007، ينطلق من المنيا الساعة 01:05 صباحا ويصل إلي القاهرة 4:05 صباحًا.

- قطار 2015 يغادر المنيا الساعة 01:20 صباحا، ويصل القاهرة 04:20 صباحا.

- قطار 977 يغادر المنيا الساعة 1:55 صباحًا، ويصل 5 صباحًا.

- قطار VIP 981 يغادر الساعة 4:25 صباحًا، ويصل 7:35 مساء.

- قطار رقم 89 يغادر الساعة 7:40 صباحاً، ويصل 11 صباحاً.

- قطار إسباني 871 يغادر الساعة 5:40 صباحًا، ويصل 9:10 صباحًا.

- قطار أسباني رقم 997 يغادر الساعة 6:30 صباحًا ويصل 9:50 صباحًا.

- قطار أسباني 989 يغادر الساعة 8:25 صباحًا ويصل الساعة 11:35 صباحًا.

- قطار إسباني971 يغادر الساعة 9:20 صباحًا، ويصل الساعة 1:05 ظهرا.

- قطار إسباني991 يغادر الساعة 10:35 صباحًا ويصل 2:15 مساءا.

مواعيد القطارات من المنيا إلى القاهرة مساء

أما مواعيد القطارات من المنيا إلى القاهرة التي تنطلق خلال الفترة المسائية فهي:

- قطار VIP 979 يغادر الساعة 17:20 مساءً ويصل 21:20 مساء.

- قطار VIP 935 يغادر الساعة 19:00 مساء ويصل 22:05 مساء.

- قطار إسباني 987 يغادر الساعة 12:20 مساء، ويصل الساعة 15:35 مساء.

- قطار إسباني891 يغادر الساعة 14:30 مساء ويصل 17:35 مساء.

- قطار إسباني 983 يغادر الساعة 18:25 مساء ويصل 21:40.