إقبال الطلاب على الأندية الصيفية بالمدارس في الوادي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، بمواصلة إقبال طلاب المحافظة على الأندية الصيفية بالمدارس المختلفة بجميع الإدارات التعليمية الخمسة والحرص على ممارسة الأنشطة التربوية المختلفة.

توافد الطلاب علي الاندية الصيفية بمدارس الوادي الجديد

وقال المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل وزارة التربية التعليم في الوادي الجديد، في بيان، إن هناك توافدا كبيرا من الطلاب على الأندية الصيفية بالمدارس وذلك، بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم ونائب محافظ الوادي الجديد حنان مجدي، إذ تضمنت الأنشطة «الرياضية - الثقافية - الفنية - العلمية - مسابقات - ورش عمل - ندوات وبرامج متنوعة»، وذلك في إطار استثمار الطاقة الكامنة لدى الطلاب فيما يفيد حياتهم اليومية.

تنمية قدرات طلاب المدارس بالأنشطة الصيفية في الوادي الجديد

وأكد وكيل التعليم بالوادي الجديد، أنه يتم تقديم الدعم الكامل لمجالات الأنشطة التربوية أثناء العام الدراسي أو بمراكز تنمية القدرات المتنوعة خلال الفترة الصيفية، مشيراً إلي وضع خطة عمل الأنشطة الصيفية الخاصة بالصحافة المدرسية ، التي انطلقت مع بداية إجازة نهاية العام بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وتوجيه عام الصحافة.