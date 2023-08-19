مؤسس صفحة «أطفال مفقودة»: «قوتنا في عدد الناس المتطوعة اللي بتشتغل معانا»

أكد المهندس رامي الجبالي، مؤسس صفحة «أطفال مفقودة» على فيسوك، أن الصفحة مستمرة في عملها لمساعدة الأهالي في البحث عن ذويهم المفقودين، وذلك منذ إطلاقها قبل 8 سنوات، «حاليا بدأنا نساعد أطفال في دور رعاية، ووصلنا لأطفال تم إيداعهم بتلك المؤسسات منذ سنوات طويلة بسبب العجز عن الوصول لأهاليهم».

الجبالي: ناس كتير متطوعين للخير

وأضاف «الجبالي»ـ خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامية إيمان الحصري على شاشة «قناة dmc»- أنَّ صفحة أطفال مفقودة عبارة عن «ناس كتير وعدد المشتركين في الصفحة حاليا وصل إلى آلاف المتطوعين.. وقوتها في عدد الناس اللي بتشتغل فيها».

نعمل على نشر الوعي وإرجاع الأطفال لأهلهم ودايما «فيه فايدة»

وتابع مؤسس صفحة «أطفال مفقودة»، «نعمل على نشر الوعي الخاص بكيفية حفاظ المواطنين على أطفالهم.. وبدأت بهذه الفكرة قبل أن يكون هدفها إرجاع المفقودين لأهاليهم وذويهم، ولكن بعد 4 أشهر فقط من إطلاقها، نجحت المبادرة في إرجاع طفل لأهله، ما ساهم في تغيير وجهة نظر القائمين على هذا العمل.