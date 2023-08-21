5 معلومات عن الفنان الجزائري وحيد بوزيدي.. توفي متأثرا بجلطة في المخ

توفي صباح أمس الأحد، الفنان الكوميدي الفرنسي الجزائري وحيد بوزيدي عن عمر يناهز الـ45 عاما، وذلك إثر تعرضه لجلطة دماغية مفاجئة.

وفي السطور التالية، تعرض «الوطن» عدة معلومات عن الراحل:

- ولد الفنان الراحل وحيد بوزيدي في فرنسا وهو من أصل عائلة جزائرية.

- قدم العديد من الشخصيات وخاصة الكوميدية من خلال مشاركته في الأعمال السينمائية والدرامية.

- حقق نجاحا كبيرا بحسه الكوميدي الفكاهي في دولتي فرنسا والجزائر.

توفي في المغرب إثر جلطة بالمخ

- أصيب بجلطة بالمخ في عام 2021.

- دخل المستشفى يوم الأربعاء الماضي بجلطة في المخ بمدينة مراكش في المغرب، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات بالمغرب.

يذكر أن الفنان وحيد بوزيدي كان قد حقق شهرة هائلة في دول شمال أفريقيا، وحتى الآن لم تعلن أسرته عن تفاصيل الجنازة التي من المقرر أن تقام له خاصة وأن الوفاة تمت في دولة المغرب.