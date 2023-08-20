تجديد حبس شخص أصاب 3 آخرين في مشاجرة بحلوان

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس شاب 15 يومًا لاتهامه بالتشاجر مع 3 أشخاص بسبب خلافات بينهم، وطلبت سرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين لمعرفة سجلهم الإجرامي، واستكمال التحقيقات.

وقوع مشاجرة أسفرت عن إصابة 3 أشخاص

تعود تفاصيل الواقعة عندما ورد للواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا من اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من بعض الأهالي بوقوع مشاجرة أسفرت عن إصابة 3 أشخاص، وجرى ضبط شخص لإطلاقه أعيرة نارية خلال المشاجرة.

خلافات مالية وراء الواقعة

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول سائق، وطرف ثاني مالك جراج مصاب برش خرطوش باليد كلاهما مقيم بدائرة القسم، وذلك لوجود خلافات مالية بينهما قام خلالها الأول بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزته، ونتج عن ذلك حدوث إصابة الثاني المنوه عنها، وكذا إصابة سيدة وابنتها تصادف مرورهما بمحل الواقعة وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول، وبحوزته فرد خرطوش المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.