بعد إصابة 5 أشخاص.. ضبط 7 متهمين في مشاجرة عائلية بقنا

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأحد، في مشاجرة مع آخرين بقرية القارة، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما جرى ضبط 7 متهمين في المشاجرة.

مشاجرة بين عائلتين في قنا

تلقت الأجهزة المعنية في محافظة قنا إخطارًا من غرفة عمليات محافظة قنا، يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بنشوب مشاجرة بين عائلتين بالعصا الشوم وأسفرت عن إصابة 5 أشخاص بينهم.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، فإن أسماء المصابين هم كل من: «يوسف.أ.ع، 17 عامًا، ويوسف.ن.ع، يبلغ من العمر 16 عامًا، وأشرف.ع.ج، 52 عامًا، وشقيقه طارق.ع.ج 36 عامًا، وإ.ع.ا، 26 عامًا، مصابين بجروح وكدمات وجرى نقلهم إلى مستشفى أبوتشت لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

ضبط 7 متهمين في مشاجرة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتمكنت من ضبط نحو 7 متهمين في المشاجرة من بينهم المتحفظ عليهم من المصابين.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.