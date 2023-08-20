«التضامن» تكرم المتطوعين بأكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من الإدمان

كرمت وزارة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤساء الوحدات التطوعية، التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمختلف المحافظات، باعتبارهم ممثلين عن المتطوعين المنفذين لأكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة.

1200 متطوع ببرنامج حماية الطلاب من التعاطي

جاء ذلك خلال إعلان وزارة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتائج الدراسة التقييمية لبرنامج الوقاية من المخدرات الذي نفذه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان داخل 4460 مدرسة على مستوى مختلف محافظات الجمهورية خلال الفصل الثاني من العام الدراسي 2022/ 2023، بمشاركة 1200 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبحضور الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.