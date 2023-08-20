ضبط عصابة سرقة دراجات الأطفال بمدينة 15 مايو

أمر المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بإحالة تشكيل عصابي مكون من 3 اشخاص للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمنطقة التجمع الخامس، بتهمة سرقة دراجات الأطفال بمدينة 15 مايو، بعد تنفيذ 10 وقائع مماثلة.

وكانت جهات التحقيقات طلبت في مستهل التحقيقات سرعة التحريات حول هذه الواقعة، وستستمر في التحقيق مع الأشخاص المشتبه بهم للوصول إلى الحقيقة الكاملة وتحديد المسؤوليات.

سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب المغافلة

تعود تفاصيل الواقعة، عندما نجحت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة 15 مايو، جنوبي القاهرة، في ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة 15 مايو، بتهمة سرقة دراجة هوائية من أمام أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب المغافلة، وأقرا بارتكابهما 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتصرفهما بكافة المسروقات بالبيع لدى عميلهما «سيئ النية» مقيم بدائرة القسم، وأمكن ضبطه، وبحوزته كل الدراجات المستولى عليها وباستدعاء المجني عليهم اتهموهما بالسرقة.