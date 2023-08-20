السجن المشدد 3 سنوات لعصابة سرقة الدراجات البخارية في القاهرة

عاقبت محكمة جنح القاهرة، تشكيلا عصابيا يضم 3 أشخاص لإدانتهم بسرقة دراجات بخارية باستخدام أسلوب توصيل الأسلاك في دائرة قسم شرطة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بالسجن المشدد لمدة عامين مع الشغل، وإلزامهم المصاريف الجنائية.

تشكيل عصابي لسرقة الدراجات البخارية

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهمين في دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمحافظة القاهرة، كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات البخارية باستخدام أسلوب توصيل الأسلاك بدائرة القسم على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة.. بلاغ

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بأنّ تشكيل عصابي سرق الدراجات البخارية باستخدام أسلوب توصيل الأسلاك بدائرة القسم.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم للمحكمة المختصة.