خريطة قرى مشروع دعم المرأة ومكافحة ختان الإناث في المنيا.. اعرف التفاصيل

القضاء على العنف ضد الفتاة والطفلة مشروع أطلقه المجلس القومي للمرأة في محافظة المنيا، يعتمد على منهجيات التواصل الاجتماعي لدراسة جذور العنف، ومنها المشكلة الخاصة بختان الإناث لتغيير السلوك وخلق حوار ومساحة لأفراد المجتمع من كل الأجيال ومن كلا الجنسين للتحدث عن معتقداتهم وقيمهم وتبادل الآراء والأفكار.

حوار الأجيال كأحد أساليب التواصل الاجتماعي

وقالت الدكتورة منال أبو سمرة، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في المنيا، لـ«الوطن» إن المجلس القومي يبذل مجهودا لتنفيذ مشروع «معاً للقضاء على العنف ضد الطفلة والفتاة»، حيث تم عقد اللقاء العام الأول لحوار الأجيال بحضور عدد من القيادات المجتمعية ورجال الدين، لمناقشة منهجية حوار الأجيال كأحد أساليب التواصل الاجتماعي لدراسة جذور مشكلة ختان الإناث، بهدف تغيير السلوك وتعزيز الحوار والتفاعل بين أفراد المجتمع من مختلف الأعمار والجنسين، للتعبير عن معتقداتهم وقيمهم وتبادل الآراء والأفكار.

تنفيذ تدريب للمتطوعين والرائدات الريفيات

وأضافت «أبو سمرة» أنه تم تنفيذ تدريب للمتطوعين والرائدات الريفيات المشاركين في حملات طرق الأبواب بالقرى المستهدفة، وتشمل القرى: بني عبيد وطحا وأتليدم وأبيوها وصفط اللبن، وتهدف هذه الحملات إلى توعية الأهالي في تلك القرى بخطورة ختان الإناث والآثار السلبية النفسية والاجتماعية المترتبة على هذه العملية.

من جانبه، أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بجهود فرع المجلس القومي للمرأة في تنفيذ مشروع «معاً للقضاء على العنف ضد الطفلة والفتاة»، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة كير مصر للتنمية وتمويل من الأمم المتحدة للسكان، حيث يهدف المشروع إلى توعية الفتيات وبناء قدراتهن وزيادة وعيهن بالاحتياجات الأساسية واكتساب المرونة والقوة لتحسين جودة حياتهن.