رئيس الأمانة الفنية: الحوار لكي يكون وطنيا يجب أن يشمل كل قضايا المواطن

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار لكي يكون وطنيا، فمن الضروري أن يشتمل على كل قضايا الوطن التي تهتم المواطن المصري بدون أي تميز، مشيرًا إلى أن هناك نوعين من مخرجات الحوار الوطني، وبعض هذه المخرجات تهم النخب، والبعض الآخر يهم المواطن البسيط.

فوزي: جلسات الحوار الوطني العامة العلنية استمرت 3 أشهر

وأضاف «فوزي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المُذاع على شاشة قناة ten، مساء الأحد، أن الحوار الوطني عُقد على مدى جلسات طويلة، والجلسات العامة العلنية استمرت 3 شهور، وهناك عدد كبير من المواطنين حضروا هذه الجلسات.

الحوار الوطني ناقش 113 قضية خلال 6 أسابيع

وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحوار الوطني ناقش 113 قضية، وعقد 6 أسابيع جلسات عامة بإجمالي 44 جلسة، وعدد المشاركين في الجلسات 7200 شخص، ومنهم 2000 في المحور السياسي، و2700 في المحور المجتمعي، مشيرًا إلى أن دلالة هذه الأرقام هو وجود حراك مجتمعي واسع وعريض على مستوى كافة المحاور.

وأضاف أن حالة قبول الرأي والرأي الآخر قبل انطلاق الحوار الوطني كانت شيء، وبعد الحوار أصبحت شيئًا آخر، وهذا الأمر نستطيع أن نلمسه ما بين النخب والمواطنين البسطاء.