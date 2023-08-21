غلق مركزين لبيع الأدوية البيطرية بالقاهرة لعدم وجود تراخيص

أعلنت مديرية الطب البيطري بالقاهرة برئاسة الدكتور صبري زينهم، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، عن غلق وتشميع عدد 2 مركز لبيع وتداول الأدوية البيطرية، وعلاج الحيوانات بسبب المخالفات.

وشملت المخالفات عدم تواجد طبيب بيطري وعدم وجود تراخيص خاصة بالمنشأة مع وجود العديد من الأدوية المتداولة داخل المكان بشكل مخالف للشروط والقوانين المنظمة لمزاولة نشاط وبيع وتدوال الأدوية والمستحضرات البيطرية طبقا للقرار 1616 لسنة 2000، والقرار 1834 لسنة 2000.

لجنة لمتابعة الأنشطة

جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبمشاركة الدكتورة منال زكريا مدير إدارة الخدمات حيث تشكلت لجنة مكبرة مكونة من الدكتورة أمل محمود مدير إدارة الموسكي البيطرية، والدكتورة نهاد سمير رئيس قسم الخدمات بإدارة خدمات المديرية وبالتنسيق والتعاون مع شرطة المسطحات وقسم شرطة حلوان.