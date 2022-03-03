ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع الأدوية البيطرية بالجيزة

أعلنت وزراة الداخلية، اليوم الخميس، عن ضط مصنع بدون ترخيص لتصنيع الأدوية البيطرية في مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة.

وأضافت، في بيان، أن الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قامت بالحملة بالتنسيق مع الجهات المعنية عقب تقنين الإجراءات.

وأوضحت أنها ضبطت بداخل المصنع خط إنتاج كامل، و14 طنًا مواد خام تستخدم فى تصنيع الأدوية البيطرية مجهولة المصدر وبدون بيانات، و5 أطنان منتج نهائى لأدوية بيطرية مغشوشة ومقلدة وغير صالحة للاستخدام الحيوانى.

وأشارت الوزارة إلى أن المضبوطات بدون بيانات، ومعدة للتداول ومنسوب إنتاجها لعدد من الشركات المرخضة فى مجال الأدوية البيطرية.

وقالت إنها تجري حصر المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.