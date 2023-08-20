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عضو «الأمناء»: بدأنا من خلال الحوار الوطني السير على طريق الديمقراطية الصحيح

كتب:

محمد عزالدين
06:33 م | الأحد 20 أغسطس 2023
عماد الدين حسين

عماد الدين حسين

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني عبارة عن حوار بين شركاء الوطني، وقد يختلفون معا في بعض السياسات أو الأفكار أو الرؤى، لكن هناك إمكانية لتبادل وتوافق الآراء واختلاف الآراء تحت سقف واحد، مؤكدا أننا بدأنا السير على طريق الديمقراطية الصحيح.

نقل آراء الحوار الوطني على الهواء مباشرة

وأضاف «حسين»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «إكسترا اليوم»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن تبادل الأفكار والآراء يكون داخل مجلس الأمناء وجلساته المختلفة، لاسيما التنظيمية والتحضيرية أو في أثناء الانطلاق الفعلي للجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني وخلال الجلسات العامة والمتخصصة التي قالت آرائها بحرية، وجرى نقل ذلك على الهواء مباشرة عبر قناة «إكسترا لايف».

وأشار إلى أن الشعار الخاص بالحوار الوطني، هو شعار ممتاز ومحترم، ويوضح أن الناس قد تتوافق وقد تختلف تحت سقف واحد، ومن ثم هناك مزيد من استيعاب مختلف الآراء والبناء على ذلك.

بدأنا السير على طريق الديمقراطية الصحيح

وتابع: «لن نقول بأننا سنكون غدا مثل فرنسا أو السويد أو الولايات المتحدة في التقدم الديمقراطي، ولكن على الأقل بدأنا السير في الطريق الصحيح بالنظر للصعوبات والتحديات التي واجهت مصر، والاستمرار في هذا النهج أكبر دعم لأي حديث عن الجمهورية الجديدة».

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بقلم محمد عزالدين