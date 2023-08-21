وفاة 4 أطفال غرقا في سيول موريتانيا

قُتل 4 أطفال غرقا في ولاية كيدي ماجه الموريتانية، في ظل السيول الناجمة عن أمطار غزيرة بالمنطقة.

وذكر الموقع الإخباري الرسمي الموريتاني «صحراء ميديا»، أن وزارة الداخلية في البلاد أصدرت بيانا في ساعة متأخرة من السبت، توضح فيه مصرع 4 أطفال غرقا في السيول، التي ضربت قرية أنيوردل ببلدية حاسي شكار في ولاية كيدي ماجه.

أضرار مادية واسعة

ولفتت وزارة الداخلية في البلاد، إلى أن الأمطار الغزيرة الحادثة في البلاد تسببت خلال 24 ساعة في أضرار مادية في عدة مدن وقرى جنوب وشرق ووسط البلاد وسط تخوفات من زيادة أعداد المتضررين والوفيات.

وفيات وخسائر بسبب الأمطار

وتسجل موريتانيا بين شهري يوليو وأكتوبر هطولا غزيرا للأمطار، وتسبب في خسائر مادية وبشرية في البلد العربي الواقع أقصى غرب أفريقيا، جنوب المملكة المغربية، وتسبب سقوط الأمطار في البلاد في وفاة العشرات من الموريتانيين في مناطق مختلفة من البلاد.

كوارث تضرب العالم في مناطق مختلفة

يشار إلى أن التغيرات المناخية، أدت مؤخرا لزيادة الأمطار في بعض الدول والحرائق في دول أخرى، في ظل عدم استعداد الدول لهذه التغيرات، حيث جرت حرائق واسعة في اليونان وإسبانيا والجزائر والمغرب وسوريا في منتصف الصيف الحالي، بجانب حريق كبير كان في تركيا، أما شرق آسيا فشهد أعاصير في اليابان والصين وروسيا وامتدت الأعصاير لتصل إلى أقصى شمال أوروبا في دولة النرويج وسط إعصار يضرب الولايات المتحدة لأمريكية وحرائق أخرى في ولاية هاواي بالولايات المتحدة.