إحالة 6 أطباء وممرضين للتحقيق لتركهم العمل في أبوقرقاص بالمنيا

أحال المهندس تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، في جنوب المنيا، طبيبين واثنين من طاقم التمريض، واثنين من الإداريين للتحقيق، لتركهم العمل بالوحدة الصحية لقرية أتليدم دون أذن أو عذر.

المرور علي المستشفيات والوحدات الصحية

ويأتي قرار الإحالة، بناءا على توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، باستمرار المرور على المستشفيات والوحدات الصحية بمركز أبوقرقاص لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقاد رئيس مركز أبوقرقاص، وبرفقته أمام نجيب رئيس الوحدة القروية بأتليدم، حملة لمتابعة سير العمل بالوحدة الصحية بداخل القرى، حيث تابع خلال الجولة مدى انتظام العاملين بالوحدة فى الفترة الصباحية، وخلال فحص دفاتر الحضور والانصراف تبين عدم تواجد طبيبين واثنين من طاقم التمريض واثنين من الإداريين، فقام بالتشطيب عليهم وإحالتهم للتحقيق.

رفع تقرير لمحافظ المنيا بالمخالفات

وقرر رئيس المركز رفع مذكرة إلي محافظ المنيا بناءا على التقرير الذي أعدته الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص تنفيذاً لتعليمات المحافظ، وتوجيهاته بالمرور على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الأعمال الإدارية والفنية بها، والوقوف على المخالفات ورصدها لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضماناً لراحة المواطنين.

وشدد رئيس المركز على عدم التهاون مع كل من يقصر فى عمله بكل القطاعات، وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة الذي يمس حياة المواطنين، وكلف مدير الإدارة الصحية بمركز أبو قرقاص، بضرورة تشكيل لجنة متخصصة لتلافي السلبيات الواردة بالتقرير، وبمناوبة المرور الدائم على المستشفيات والوحدات الصحية بالمركز لتلافي المخالفات.