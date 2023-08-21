«القومي للطفولة» يستجيب لبرنامج «مساء dmc» بتقديم الدعم النفسي لأشقاء سجدة

استجاب المجلس القومي للطفولة والأمومة بشكل فوري لما أذاعه برنامج «مساء DMC» عن الطفلة سجدة التي لقت مصرعها في أحد المستشفيات بعد دخولها إليه على خلفية تعذيبها على يد أسرة عمها، ليتدخل بتقديم الدعم النفسي لأشقاء الطفلة.

قصة الطفلة سجدة

ووفقا لتقرير لبرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامية إيمان الحصري والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، فإنَّ الطفلة سجدة البالغة من العمر 3 سنوات، ويتيمة الأبوين، ذهبت حضانتها إلى الجد بعد وفاة أمها وأبيها، ليتنازل الجد عن حضانتها للعم حيث بدأت معاناتها بتلقي أنواع من التعذيب عايشتها الطفلة «سجدة»، سواء تعذيب جسدي أو نفسي، ولتموت في النهاية ضحية هذه الأعمال، وهذا ما أكدته التقارير الطبية من الأذى الكبير والبالغ، وتم القبض على عم سجدة.

أشقاء الطفلة سجدة

وتابع التقرير، أنَّ المجلس القومي للطفولة والأمومة أعاد عرض تقرير بحالة أشقاء الطفلة سجدة وعرضه على النيابة العامة، كما أنه اهتم بعد واقعة الطفلة سجدة بكيفية تنظيم قانون الوصاية لحق الأطفال في تربية سوية.