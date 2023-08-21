طارق البشبيشي لـ«الشاهد»: أقل خطايا الإخوان استخدام العنف والعمالة

قال طارق البشبيشي، القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة الإرهابية، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن رابعة كانت مستعمرة محتلة لأنه كان يزورها كل كارهي مصر ويحرضونهم على الاستمرار، مؤكدًا أن أقل خطايا الإخوان استخدام العنف والعمالة.

فض الاعتصام

وأضاف «البشبيشي»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنهم سجدوا على المنصة لأن الأسطول الأمريكي سيقتحم مصر، موضحًا أن الشيخ محمد حسان، قال لهم «يوجد ممرات آمنة ونريد فض الاعتصام»، فردوا عليه بأن لديهم 100 ألف شهيد، فكانوا مغيبين ويعتقدون أن الشعب المصري موجود هناك.

وأكد أن الخرافة كانت متمكنة من الإخوان، وقالها حسن البنا، إنه كان خريج معهد بسيط وادعى أنه كان بكلية دار العلوم، وقال إنه كان متفرغًا للدعوة فجاءه هاتفًا بالأسئلة وكتب الامتحان، مشيرًا إلى أن الخرافة الثانية أنه عندما يذهب لشعبة في الصعيد مجرد رؤيته للإخوان يحفظ أسماءهم ولو رآهم حتى لو بعد 10 سنوات يعرفهم.

وتابع، أن علي نويتو وكان من الشخصايت المشتركة في التنظيم الخاص في 54 و65 قال إنه كان يخبئ المفرقعات في عشة الفراخ وقتها.

مواعيد إذاعة برنامج الشاهد

ويذاع برنامج «الشاهد» يوميًا على قناة «إكسترا نيوز» بداية من أول أغسطس وحتى 13 أغسطس، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج «الشاهد» الذي يذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.