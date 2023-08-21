تفاصيل الحالة المرورية بالقاهرة اليوم.. كثافات متوسطة في رمسيس (فيديو)

استعرضت القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023، وقالت الإعلامية دينا شرف، مقدمة البرنامج، إنّ شارع رمسيس شهد كثافات مرورية متوسطة حتى ميدان العباسية، وكذلك كثافات نسبية بتقاطع شارع صلاح سالم.

أماكن شهدت سيولة مرورية

وشهدت الحالة المرورية سيولة مرورية عند كوبري الجلاء وحتى طريق العروبة، وكثافات نسبية بمنطقة كوبري المطار، وكذلك كوبري الحدائق من الزاوية للفنجري والمطرية للقادم من الكابلات.

كثافات مرورية متحركة

كما ظهرت كثافات متحركة بكورنيش النيل القادم من المظلات ومستمرة حتى وسط البلد، أما المتجة لمنطقة المؤسسة ظهرت سيولة مرورية، كما ظهرت كثافات بمنطقة معهد ناصر.

أما في الجيزة، تم غلق طريق الواحات لمدة 6 أشهر، لاستكمال تنفيذ أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات، مما يستلزم غلق كل طريق الواحات أمام حركة المرور، لذلك فإن الإدارة العامة للمرور قد أجرت تحويلات مرورية.

بالإضافة الى غلق الطريق الدائري القادم من أكتوبر، والاتجاه إجباري لنفق حازم حسن ومنه الى محور 26 يوليو أو محور روض الفرج للمتجه الى مناطق شرق القاهرة.

أما شارع الهرم فقد شهد تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق عند تقاطعه مع المريوطية، وظهرت كثافات مرورية في منطقة المساحة وشارع العريش، كما ظهرت كثافات مرورية في شارع العشرين حتى الطالبية.

كما ظهرت كثافات مرورية للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين.