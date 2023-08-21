إصابة سائق في مشاجرة بأبو النمرس بالجيزة

أصيب سائق بجرح قطعي بالرقبة في مشاجرة مع عامل بسبب خلافات على الأجرة بمنطقة أبو النمرس، وجرى نقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود مشاجرة ممصاب بدائرة القسم.

على الفور كلف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث أبو النمرس والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

وتبين حدوث مشاجرة بين سائق 30 سنة مصاب بجرح قطعي بالرقبة والحالة العامة سيئة على يد عامل20 سنة، تعدى عليه بسلاح أبيض «مطواه» بعد مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.