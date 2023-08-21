«الأرصاد» تحذر من الملاحة البحرية بسبب نشاط الرياح اليوم الاثنين

تتعرض القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، لطقس حار رطب اليوم، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة 33 درجة مئوية، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

أمطار رعدية على سيناء

وذكرت الأرصاد الجوية، في تقرير صادر عنها اليوم، أنه ما زالت الفرصة مهيئة لاستمرار سقوط أمطار خفيفة، قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

تحذير من نشاط الرياح

كما حذرت الأرصاد الجوية، من اضطراب حركة الملاحة البحرية اليوم على خليج السويس والبحر الأحمر، نظرا لنشاط الرياح الشمالية الغربية، إذ تصل سرعاتها لـ60 كيلومترا في الساعة، ليصل ارتفاع الموج إلى 3.5 متر.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 33- 25.

- العاصمة الإدارية 33- 25.

- 6 أكتوبر 34- 24.

- بنها 33- 25.

- دمنهور 32- 25.

- وادي النطرون 33- 24.

- كفر الشيخ 32- 24.

- المنصورة 33- 25.

- الزقازيق 33- 25.

- شبين الكوم 33- 25.

- طنطا 32- 24.

- دمياط 31- 25.

- بورسعيد 31- 25.

- الإسماعيلية 35- 22.

- السويس 35- 23.

- العريش 31- 24.

- رفح 31- 24.

- رأس سدر 35- 26.

- نخل 35- 21.

- كاترين 35- 18.

- الطور 36- 28.

- طابا 36- 25.

- شرم الشيخ 40- 30.

- الإسكندرية 32- 24.

- العلمين الجديدة 31- 24.

- مطروح 32- 24.

- السلوم 33- 23.

- سيوة 37- 21.

- رأس غارب 38- 28.

- الغردقة 39- 29.

- سفاجا 39- 29.

- مرسى علم 40- 29.

- شلاتين 42- 31.

- حلايب 37- 29.

- أبو رماد 38- 29.

- رأس حدربة 38- 28.

- الفيوم 36- 25.

- بني سويف 36- 24.

- المنيا 37- 24.

- أسيوط 38- 24.

- سوهاج 41- 26.

- قنا 44- 27.

- الأقصر 45- 28.

- أسوان 45- 29.

- الوادي الجديد 42- 25.

- أبو سمبل 44- 28.