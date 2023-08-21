تفاصيل حالة الطقس.. درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي ورياح على عدة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، متوقعة أن تشهد البلاد عدة ظواهر جوية يختلف تأثيرها على درجات الحرارة، حيث تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن يكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث سرعة الرياح تتراوح بين 50 و60 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 و3.5 متر.

حالة الطقس ودرجات الحراة اليوم

كما يسود في النهار طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما في ساعات الليل يكون حالة الطقس اليوم معتدل الحرارة والرطوبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تساقط أمطار على عدة مناطق

ويتمركز تساقط الأمطار اليوم، على مناطق من جنوب سيناء قد تصل حد السيول على مرتفعات سانت كاترين، وتمتد خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وخاصة حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي:

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 33 25

العاصمة الإدارية 33 25

6 أكتوبر 34 24

بنهــــا 33 25

دمنهور 32 25

وادي النطرون 33 24

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 33 25

شبين الكوم 33 25

طنطا 32 24

دمياط 31 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 35 22

السويس 35 23

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 35 26

نخل 35 21

كاترين 35 18

الطور 36 28

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 32 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 32 24

السلوم 33 23

سيوة 37 21

رأس غارب 38 28

الغردقة 39 29

سفاجا 39 29

مرسى علم 40 29

شلاتين 42 31

حلايب 37 29

أبو رماد 38 29

رأس حدربة 38 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 24

المنيا 37 24

أسيوط 38 24

سوهاج 41 26

قنا 44 27

الأقصر 45 28

أسوان 45 29

الوادي الجديد 42 25

أبو سمبل 44 28.