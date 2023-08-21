سيول سانت كاتريت تصل البحر الأحمر.. ماذا يحدث في طقس أواخر أغسطس؟

تعيش بعض المدن المصرية طقسا مختلفا عن باقي مدن ومحافظات الجمهورية، نظرا لطبيعتها الجغرافية ولتأثير ظواهر جوية معينة بها؛ إذ تتعرض للأمطار والرياح لتعيش أجواء شتوية في «عز الحر» خلال شهر أغسطس.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار اليوم؛ إذ تتمركز على مناطق من جنوب سيناء قد تصل حد السيول على مرتفعات سانت كاترين، وتمتد خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، خاصة حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لحالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية اليوم، فإنه من المتوقع أن يسود في النهار طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، أما في ساعات الليل يكون معتدل الحرارة والرطوبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب «سيناء، والبلاد» على فترات متقطعة، لتشهد حالة الطقس اليوم اضطرابا في الملاحة البحرية على خليج السويس، ووصول سرعة الرياح بين 50 و60 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 و3.5 متر.

وذكرت «الأرصاد» أنه بقدوم يوم الأربعاء المقبل، تقل احتمالية فرص سقوط الأمطار حتى السبت المقبل.