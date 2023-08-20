حالة الطقس الأيام القادمة.. أمطار واضطراب جوي لمدة 48 ساعة 

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأيام القادمة، متوقعة أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدل الحرارة والرطوبة ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلاً للحرارة على جبوب البلاد وجنوب الصعيد.

حالة الطقس الأيام المقبلة

ومن المتوقع في حالة الطقس الأيام القادمة أن تظهر السحب المنخفضة في الصباح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

تساقط أمطار على جنوب سيناء والبحر الأحمر

وتوقعت أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار تكون خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخاصة حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتستمر خلال يومي الاثنين والثلاثاء.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ويشهد غدا الاثنين اضطرابا في الملاحة على خليج السويس، وسرعة الرياح تتراوح بين 50 و60 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 و3.5 متر.

موعد توقف أمطار سانت كاترين

وتقل فرص سقوط الأمطار بدءا من الأربعاء حتى السبت المقبل، لتكون الظاهرة الجوية الوحيدة المؤثرة في حالة الطقس هي الرياح والتي تتأثر بها مناطق من القاهر الكبرى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا الاثنين 21 أغسطس

وفيما يتعلق بـ حالة الطقس الأيام القادمة، جاءت درجات الحرارة غدًا، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 45 درجة مئوية.