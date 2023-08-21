حالة الطقس اليوم.. اضطراب حركة الملاحة وسقوط أمطار ونشاط للرياح

كشفت الهيئة العامة للأصاد الجوية حالة الطقس اليوم، متوقعة أن يسود في النهار طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما في ساعات الليل يكون حالة الطقس اليوم معتدل الحرارة والرطوبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

ويتمركز تساقط الأمطار اليوم، على مناطق من جنوب سيناء قد تصل حد السيول على مرتفعات سانت كاترين، وتمتد خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وخاصة حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

رياح واضطراب الملاحة البحرية

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، لتشهد حالة الطقس اليوم اضطرابا في الملاحة البحرية على خليج السويس.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن سرعة الرياح تتراوح بين 50 و60 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 و3.5 متر.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.